Белгород, , 10:55 — REGNUM Продукция ведущих предприятий аграрно-промышленного комплекса Белгородской области отправлена на 85 международную выставку-ярмарку «Зелёная неделя 2020», которая открылась 17 января в Берлине. Коллективный стенд делегации занимает площадь 50 кв. м, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды.

На выставке представлены более 100 наименований продукции местных производителей, в числе которых подсолнечное масло и майонезы, кондитерские изделия, макароны, продукты мясной переработки, овощи и фрукты. Члены белгородской делегации примут участие в мероприятиях выставочной и деловой программы, в том числе планируется ряд деловых встреч с потенциальными заказчиками и инвесторами.

Выставка проходит с 17 по 26 января, от Российской Федерации на единой масштабной экспозиции представлено 18 регионов.