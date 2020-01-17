Гилфорд, Великобритания, , 10:52 — REGNUM Игра-песочница Dreams выйдет на PC в 2020 году. Об этом сообщает редактор издания Eurogamer Том Филлипс на своей странице в Twitter 17 января.

https://twitter.com/tomphillipsEG/status/1217919414626070528

Филлипс считает, что выпуск Horizon: Zero Dawn на PC — это лишь начало длинного пути по переносу консольных эксклюзивов на персональные компьютеры. Однако пока неизвестно, портирования каких игр стоит ждать дальше.

Ранее редактор игрового издания Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что игра Horizon: Zero Dawn выйдет на PC. Релиз ожидается в 2020 году.

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