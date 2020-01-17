Симферополь, , 17:45 — REGNUM В Крыму Судакский городской суд признал владельца прогулочного катера «Камелот», затонувшего в сентябре, виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом ИА REGNUM 17 января сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал судовладельца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года во время шторма возле мыса Меганом под Судаком затонул прогулочный катер. На борту находились 14 человек, одна пассажирка погибла.

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