Токио, , 10:53 — REGNUM За последние 15 лет количество добровольных прерываний жизни в Японии неуклонно снижается, данный показатель за отмеченный период, благодаря усилиям правительства, снизился на 40%. Об этом 17 января сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным правоохранительных органов, за 2019 год число самоубийств снизилось на 881 человек, что стало рекордом с 1978 года, когда данный учет впервые стал вестись.

Основной причиной положительной динамики в данном вопросе стали специальные программы, финансируемые правительством, среди которых горячие телефонные линии, помощь психологов и другие.

Напомним, акт самоубийства в Японии имеет давнюю историю, тянущуюся из традиционного общества. Данный метод многие граждане страны воспринимают как способ избежать бесчестия или позора.

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