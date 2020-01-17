Роквилл, США, , 10:46 — REGNUM Массовая многопользовательская ролевая игра The Elder Scrolls Online получит полную локализацию на русский язык. Об этом 16 января рассказал руководитель проекта Мэтт Файрор в ролике на YouTube-канале компании Bethesda Softworks.

Перевод ожидается только в PC-версии игры. Разработчики сообщают, что локализованная версия The Elder Scrolls Online выйдет в 2020 году, но точная дата пока неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики из Bethesda Softworks опубликовали трейлер дополнения Greymoore для игры The Elder Scrolls Online. Его релиз на PC состоится 18 мая 2020 года.

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