Оренбург, , 10:27 — REGNUM В городе Новотроицк Оренбургской области 17 января отменили занятия в сельских школах для учащихся начального звена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Кроме того, полностью отменили занятия в двух школах — в селах Пригорное и Губерля. Подвоз учеников в эти образовательные учреждения сегодня, 17 января, не осуществляется.

Причиной для приостановки аудиторного учебного процесса стало ненастье. На востоке области бушует метель.

В горадминистрации Орска сообщили, что 17 января школы работают в штатном режиме. Родители в зависимости от погодных условий самостоятельно решают вести ли ребенка в школу.

Напомним, согласно метеопрогнозу, 17 января в регионе сохранится сильный ветер, его порывы могут достигать 26 метров в секунду. Вечером 16 января в области закрывали ряд автодорог. С 11:00 местного времени (09:00 мск) 17 января движение транспорта возобновили на трассе федерального значения М-5 «Урал» (Оренбург-Орск-Подъезд к пункту пропуска «Орск»), а также на трассе регионального и муниципального значения Каменноозерное-Медногорск.