Воронеж, , 10:23 — REGNUM Качество воды в четырёх традиционных местах для крещенских купаний на территории Воронежа не соответствует требованиям гигиенических нормативов, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В преддверии Крещения санитарные врачи провели проверки качества воды в водоёмах в местах организации купелей. Всего пробы воды дважды отбирались в 183 предполагаемых местах размещения купелей. Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды не соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в открытых водоёмах только в границах Воронежа. В частности, вода не отвечает гигиеническим требованиям в реке Усманка в микрорайоне Боровое — по адресу Пляжная, 1, и у у Троицкого храмного моста, в водохранилище у Казанского храма и у собора Успенской Богоматери в с. Таврово, а также в озере в микрорайоне Малышево.

«Населению рекомендуется соблюдение мер предосторожности при купании с целью исключения попадания воды внутрь организма, а также приём душа после купания. В остальных местах размещения купелей вода соответствует требованиям гигиенических нормативов», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году на территории Воронежа будет организовано семь купелей — в 2018 году их было десять. Причиной стала аномально тёплая погода этой зимой.