Пермь, , 10:22 — REGNUM В сети появился трейлер игры Black Book, созданной пермскими разработчиками из студии Morteshka. Ролик опубликовали на YouTube-канале издательства HypeTrain Digital 16 января.

Главной героине игры Василисе предстоит вернуть к жизни своего возлюбленного при помощи таинственной Чёрной книги. Black Book выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в 2020 году, точная дата релиза пока неизвестна.

Разработчики сообщают, что Black Book основана на быличках и местном фольклоре Пермского края. При создании игрового мира авторы проекта изучали старые карты Чердынского района.

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