Москва, , 10:25 — REGNUM Шесть образцов напитка «Тархун» от отечественных производителей изучили эксперты Росконтроля. Один из образцов внесли в чёрный список за обмен потребителей, сообщает 17 января пресс-служба организации.

Одно из исследований касалось присутствия в напитке вредных красителей и консервантов. Оказалось, что производитель напитка «Вкус года» не информирует покупателей о наличии красителей, а в напитке «Широкий Камыш» вместо заявленного красителя Е-131 содержится добавка Е-133, потенциально опасная для здоровья. Краситель Е-102 указан в составе напитка от «Хилиани», однако на этикетке не сказано о его отрицательном влиянии на активность и внимание детей.

«За обман потребителя «Вкус года» занесен в черный список «Росконтроля». «Хилиани» и «Широкий Карамыш» получили «желтую карточку», — отметили в Росконтроле.

Тем не менее, все образцы признаны безопасными по физико-химическим показателям. Самым вкусным эксперты признали «Тархун» от «Напитков из Черноголовки», на втором месте — Ascania. Наименее сбалансированный вкус имеет напиток бренда «Широкий Карамыш». Бренды «Напитки из Черноголовки», Ascania и «Маркет Перекресток» рекомендованы к покупке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два питьевых йогуртов с персиком не прошли тесты Росконтроля на безопасность.

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