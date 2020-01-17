Париж, , 10:19 — REGNUM Руководство группы PSA назначило новым генеральным директором Citroen Венсана Кобэ. Об этом сообщает пресс-служба Группы PSA.

До своего назначения Кобэ занимал должность замгендиректора бренда. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что новый гендиректор Citroen станет членом Глобального Исполнительного Комитета.

Венсан Кобэ на новом посту сменил Линду Джексон. Она, в свою очередь, была назначена главой департамента по исследованию и поддержке дифференциации марки.

«После шести лет руководства брендом Citroen, успешно выстроенного нового позиционирования, увеличения объема продаж и доли рынка в Европе и подготовки продуктов для международных рынков Линда Джексон, имея большой опыт в создании бренда, берет на себя новую, важную роль внутри Группы», — отметил председатель правления PSA Карлос Таварес.

Ранее вице-президент автокомпании, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в РФ Алексей Володин заявил, что Groupe PSA в будущем планирует экспортировать из России машины бренда Opel.

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