Варшава, , 10:16 — REGNUM Пиксельная хоррор-игра World of Horror появится в «раннем доступе» Steam 20 февраля 2020 года. Об этом сообщалось в ролике на YouTube-канале студии panstasz 16 января.

В World of Horror игрокам предстоит погрузиться в жизнь обитателей небольшого города после пробуждения «древних богов». Местные жители начинают терять рассудок, а на улицах появляются ужасные чудовища.

Напомним, игру World of Horror создаёт один человек — Павел Козьмински. Свою игру начинающий геймдизайнер разрабатывает при помощи программы Microsoft Paint.

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