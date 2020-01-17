Пермь, , 10:13 — REGNUM В Перми 17 января ряд ледовых катков закрывают, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Свою работу приостановили катки у монумента «Героям фронта и тыла» и у памятника «МиГ на взлете» приостановили свою работу. Также закрыт доступ на горка для сноутюбинга на эспланаде. Ограничения ввели из-за оттепели.

Стоит отметить, из-за потепления внесли коррективы и в работу крещенских купелей. Для обеспечения безопасности жителей время работы иорданей сократят.

Напомним, ранее мэрия объявила о временном закрытии популярного ледового городка «Легенды древней Пармы». Причиной также стали аномально высокие температуры воздуха.

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