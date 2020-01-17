Ставрополь, , 10:09 — REGNUM На Ставрополье обеспечат полный доступ ко всем документальным материалам о Великой Отечественной войне, которые хранятся в регионе. В первоочередном порядке возможность ознакомиться с архивами появится у посетителей музеев «Россия — моя история» в Ставрополе и того, что появится в скором времени в Пятигорске, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе губернатора края.

«Мы все чаще слышим о попытках исказить историческую правду. Инициатива президента, связанная с созданием большого архива документов, поможет этому противостоять», — сказал 16 января губернатор Владимир Владимиров на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что в России будет создан крупнейший комплекс архивных документов, кино‑ и фотоматериалов по истории Второй Мировой войны. Он будет доступен как для граждан страны, так и для всего мира. Глава государства подчеркнул, что Россия обязана сохранить историческую правду о Победе в Великой Отечественной войне.