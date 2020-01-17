Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Северный антициклон сократит количество осадков в Петербурге в пятницу, 17 января. При этом в городе по-прежнему будет существенно теплее, чем должно быть в эти дни января согласно климатической норме. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Над Петербургским регионом, стараниями северной периферии антициклона, облака станут менее плотными, а вероятность осадков устремится к нулю.

Температура воздуха +3… +5°, в Ленинградской области +1… +6°. Также сохранится ветер, который будет дуть с юго-запада с порывами до 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

«Добавим, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге для 17 января составляет +4,9 °C, и установлен в 1925 году», — подытожил он.

Напомним, что в предыдущие дни в Петербурге было поставлено несколько новых температурных рекордов аномально теплой для этих дней погоды.

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