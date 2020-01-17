Нур-Султан, , 09:59 — REGNUM Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело против гражданки России, которая подозревается в мошенничестве с «магическими обрядами», сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

В ведомстве уточнили, что потерпевшая обратилась за услугами «гадалки» через тематический сайт. Она попросила подозреваемую приехать из России в Алма-Ату для совершения «магических обрядов».

Путем злоупотребления доверием и обманом «гадалка» завладела денежными средствами потерпевшей в размере 27 млн тенге ($71 570). Полиция ведет досудебное расследование по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Останкинский суд Москвы приговорил «гадалку» Нону Михай к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима и к штрафу на сумму 800 тыс. рублей.