Ульяновск, , 09:57 — REGNUM В Ульяновской области впервые проведут агрономическое собрание, посвящённое подготовке к весенне-полевым работам. Оно будет проходить раз в год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов отмечает, что для роста производства сельскохозяйственной продукции необходимо «качественно провести» подготовку к весенне-полевым работы. Предварять старт полевым работ в регионе будет агрономическое собрание — для чего в области разработают соответствующий нормативный акт.

Планируется, что собрание будет проводиться раз в год, на нём будут обсуждать проблемы и вопросы повышения эффективности подготовки к полевым работам.

Отметим, в 2019 года в Ульяновской области собрано почти 1,17 млн тонн зерновых, по данному показателю регион вошёл в топ-30 среди субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, агропромышленный комплекс обеспечивает более 11% валового регионального продукта Ульяновской области. Регион специализируется на многоотраслевом сельском хозяйстве. Доля ульяновской продукции сельского хозяйства в Поволжье составляет 3,4%. Основные виды сельхозпродукции в растениеводстве — зерно, картофель, овощи, подсолнечник и сахарная свекла.