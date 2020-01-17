Посёлок городского типа Южно-Курильск, Сахалинская область, , 09:59 — REGNUM В Южно-Курильске установили памятник герою-земляку Станиславу Кареву. В 1972 году Станислав защитил людей от вооруженного преступника ценой собственной жизни. Ему тогда был 21 год.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, Станислав Карев был награждён медалью «За отвагу» посмертно. С инициативой об установлении памятника героя выступили учащиеся местной школы. Средства на изготовление и установку памятника выделили областной и местный бюджеты. Именем Станислава Карева в Южно-Курильске названа одна из улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в сахалинском Углегорске подростки спасли замерзавшего в снегу мужчину, который был без сознания.