Абакан, , 09:53 — REGNUM Режим повышенной готовности вводится в Хакасии на крещенские праздники. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Регион переходит в режим «Повышенная готовность» с 17 по 20 января. В управлении уточнили, что такое решение было принято в связи с ожидаемым шквалистым ветром с порывами до 24 м/с, в горах — до 30 м/с. Ещё одна причина — обеспечения безопасности населения в праздник Крещение Господне.

Контролировать обстановку поручено профильным министерствам и ведомствам. В местах проведения крещенских обрядов уже закреплены ответственные лица. Возле купелей будут дежурить спасатели, полиция, медработники, специалисты администраций.

Как сообщало ИА REGNUM, более 45 мест для крещенских купаний откроют в Москве.