Москва, , 09:52 — REGNUM В районе Дмитровский на севере Москвы будет построена многопрофильная поликлиника. Об этом ИА REGNUM сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он рассказал, что Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы приняла решение о выделении участка на Дмитровском шоссе площадью 0,45 га для строительства объекта. Проект будет реализован до 2026 года.

«Современное медицинское учреждение площадью 17 100 кв. м сможет обслуживать порядка 750 детей и взрослых в день», — отметил Ефимов.

Как пояснил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, город заключит договор с инвестором сроком на шесть лет. За это время инвестору будет необходимо построить объект здравоохранения.