Конакри, , 09:49 — REGNUM Оппозиция Гвинеи официально приостановила протесты против предполагаемого плана президента Альфы Конде по внесению поправок в конституцию с целью продления срока нахождения на своем посту. Об этом передает информационное агентство AFP

По информации журналистов агентства, многотысячные демонстрации альянса оппозиционных групп «Национальный фронт защиты Конституции» (FNDC) привели к гибели по меньшей мере трех человек.

В связи с чем в альянсе было принято решение о приостановке акций протеста.

Приостановление должно позволить «спокойно похоронить наших жертв и дать гвинейцам возможность пополнить запасы» основных товаров, сообщалось в заявлении FNDC.

Как отмечают репортеры, предыдущие демонстрации против президента Конде были разогнаны силами безопасности, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

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