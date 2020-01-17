Пермь, , 09:45 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году зафиксировано 405 случаев алкогольных отравлений, из них 206 завершились летальным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что в регионе отмечено снижение уровня отравлений спиртосодержащей продукцией. За пять лет (с 2015 года) число отравлений сократилось более чем вдвое.

В 2015 году зарегистрировано 867 фактов отравлений, из них 512 оказались смертельными.

В структуре отравлений спиртосодержащей продукцией лидируют факты отравления этанолом (90%).

В Роспотребнадзое отметили, что на 25% проверенных объектах выявлены нарушения законодательства, регулирующего оборот алкоголя. За 2019 год приостановили продажу 46 партий алкоголя (более 223 литров). Общая сумма штрафов составила 1456,1 тыс. рублей.