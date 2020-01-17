Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM Представительница Камчатки Наталия Максименко прошла в финал Всероссийского конкурса «Лидеры России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатского края.

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Наталия Максименко — советник отдела внешнеэкономической деятельности агентства инвестиций и предпринимательства Камчатки. По словам победительницы, она очень серьёзно готовилась к конкурсу, но победа всё равно стала неожиданностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в полуфинале конкурса «Лидеры России» Камчатку представляли 14 участников. До финиша добралась только одна. Всего в полуфинале, который прошёл на площадке ДВФУ во Владивостоке, приняли участие 250 человек. В финал, который пройдёт в марте в Сочи, прошли только 30 конкурсантов.