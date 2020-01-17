Москва, , 09:43 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв прямо в прямом эфире своей программы на канале «Россия 1» вступил в перепалку с общественным деятелем Григорием Амнуэлем. Причиной эмоционального спора стала история взаимоотношений России и Польши.

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Историк не согласился с мнением Сольвьёва о том, что Польша должна извиниться за замученных пленных граждан СССР во время советско-польской войны. Он попытался оправдать жестокость по отношению к советским дипломатам, отметив, что подобное поведение было продиктовано местью.

«Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение тридцатых годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши? — задал вопрос Соловьёв.

При этом телеведущий напомнил, что российская сторона признала и извинилась за расстрел около 4,5 тысячи польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году.

«Правильно ли я понимаю, что вы, исходя из этого, оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи замучили вы в Польше в 20-е годы? — с негодованием отметил Соловьёв, напомнив, что Польша планировала удар по РФ вместе с фашистской Германией.

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На что историк заявил, что Польша выступала в качестве противника «коммунистического террористического» режима, а не как враг Советского Союза. Эта реплика ещё более возмутила Соловьёва. Телеведущий в ответ поинтересовался, каким именно был режим маршала Юзефа Пилсудского, если нельзя называть его террористическим.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин выступил с резкой критикой посла Польши в Германии периода 40-х годов XX века, который пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за депортацию евреев в Африку. Глава государства назвал польского дипломата в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». Российский лидер указал на деструктивную роль Польши, которая пыталась сотрудничать с Гитлером и участвовала в разделе Чехословакии.