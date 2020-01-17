Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:43 — REGNUM На Ямале рассматривают иск родителей из Ноябрьска, чей ребёнок заразился сальмонеллёзом в детском саду «Синеглазка». Всего от вспышки инфекции в октябре 2019 года пострадали более 40 человек, сообщает «Ноябрьск 24».

Родители пострадавшего ребёнка требуют возместить расходы на его лечение, хлопоты по вызову бабушки из другого города, чтобы она присматривала за внуком и моральный ущерб. Общая сумма требований — 150 тыс. рублей. Ответчики — «Комбинат общественного питания» и детский сад «Синеглазка».

Заместитель начальника городского отдела Роспотребнадзора Елена Герасимова выступает на стороне родителей и считает, что оба ответчика несут субсидиарную ответственность: одни поставили некачественную курятину, другие не соблюли санитарные правила.

Адвокат ответчиков потребовал привлечения к процессу поставщиков курицы, ставшей источником сальмонеллёза, а также ветеринарный центр, который выдал положительное заключение о безопасности продукции. Кроме того, на данный момент расследуется уголовное дело по факту массового заражения сальмонеллёзом детей из «Синеглазки» по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Поэтому, по мнению адвоката, целесообразно приостановить рассмотрение гражданского дела, пока не завершено расследование уголовного.

Отмечается, что несмотря на скандал «Комбинат общественного питания» продолжит в 2020 году поставлять продукцию в детсады Ноябрьска.

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