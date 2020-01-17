Актау, Казахстан, , 09:41 — REGNUM Врачи Мангистауской областной детской больницы спасли 14-летнюю девочку, в кишечнике которой была обнаружена игла. Об этом 16 января написал бывший пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев на своей странице в Facebook.

15 января медики провели операцию девочке, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии с жалобами на боли в животе. Благодаря успешной операции были извлечены инородные тела — игла и клок волос.

В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии. Сарсенбаев отметил, что операцию выполнил хирург Насукан Отаргазиев.

Напомним, в июле 2019 года административный суд Актау признал Насукана Отаргазиева виновным в хулиганстве за оскорбление пациентки и назначил ему наказание в виде одних суток ареста. Решение суда было опротестовано в вышестоящей инстанции.

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