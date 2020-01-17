Москва, , 09:37 — REGNUM Структуры мэрии Москвы проведут тендер на поставку оборудования для «видеоаналитики», сообщает «Коммерсантъ».

В планах заказать 454 сервера и систему хранения данных, ёмкость которой составит 1,5 петабайта. Сумма госзакупки — 1,91 млрд рублей. Заявки принимаются до 17 января.

Издание приводит данные экспертов, по которым к новой системе подключат видеокамеры, установленные в общественном транспорте и на улицах, позволяющие распознать лица пассажиров и водителей и выявить необычное поведение.

Ранее столичные власти уже совершили государственную закупку для системы видеоаналитики на сумму 1,2 млрд рублей.