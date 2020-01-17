Кизляр, Дагестан, , 09:37 — REGNUM Воспитанники детских садов дагестанского города Кизляра, где произошло массовое отравление, прошли вакцинацию от острой кишечной инфекции (ОКИ). Прививки сделаны 320 малышам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Напомним, до 16 января с кишечной инфекцией в Кизляре было госпитализировано 102 человека, в том числе 50 детей. Состояние пациентов врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести.

«В городе проводится информационная работа с населением. <…> Проводятся родительские собрания, где разъясняется необходимость проведения вакцинации детского населения», — отметила первый замминистра здравоохранения региона Татьяна Беляева. В ближайшее время специалисты приступят к вакцинации учащихся школ города.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту массового заболевания жителей Кизляра кишечной инфекцией возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной отравления стала загрязненная питьевая вода.

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