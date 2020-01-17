Пермь, , 09:32 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году судебные приставы при контроле пропускного режима выявили у посетителей судов 358 предметов, угрожающих безопасности окружающих людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

На входе в здания судов запрещенные предметы выявляются. Среди них электрошокеры, патроны, ножи, отвертки, травматическое оружие.

В ведомстве отметили, что зачастую посетители скрывают от контролеров информацию о том, что имеют при себе запрещенные предметы. Один мужчина пытался пронести в суд нож-бабочку, спрятав его в складном зонте. Другой посетитель пришел в здание суда с патроном в кармане куртки. В таких случаях применяются административные санкции.

Вместе с тем, в УФССП подчеркнули, что с каждым годом контроль качества осуществления пропускного режима в здания судов усиливается. А уровень правосознания граждан повышается. В 2019 году количество попыток проноса запрещенных опасных предметов стало меньше на 50% по сравнению с предыдущим годом.