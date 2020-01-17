Самара, 17 января 2020, 09:32 — REGNUM Приставы Самарской области разыскали шестилетнюю девочку, которую разыскивала французская полиция. Об этом 17 января сообщает пресс-служба областного управления федеральной службы судебных приставов.
По сообщению пресс-службы ведомства, шестилетняя девочка была найдена приставами в Самаре.
Отмечается, что ранее в Управление ФССП России по Самарской области поступило соответствующее заявление от департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ.
Судебные приставы установили адрес проживания ребенка и ее матери. В результате исполнительное производство об установлении местонахождения девочки окончено в связи с ее розыском.