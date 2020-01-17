Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM Суд в Республике Алтай ограничил в родительских правах женщину, «забывшую» о своей дочери на пять лет. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2014 году жительница Улаганского района привезла свою 10-летнюю дочь родственникам в Горно-Алтайск. После зачисления её в пятый класс городской школы, женщина уехала на заработки на Сахалин.

«После переезда женщина отказалась выходить на связь с родственниками и заниматься воспитанием и содержанием своего ребенка, возложив все родительские обязанности на свою сестру», — отметили в прокуратуре.

В результате прокурор потребовал ограничить мать в родительских правах. Кроме того, как отмечается, она может полностью лишиться прав на ребёнка, если не изменит своего поведения.

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