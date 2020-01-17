Омск, , 09:19 — REGNUM Новогодние каникулы омичам испортила едкая вонь в воздухе. Экологическую ситуацию в Омской области обсудили представители общественности и природоохранные ведомства, сообщили ИА REGNUM 17 января в региональном правительстве.

Омичи массово жаловались на химическое загрязнение воздуха 7−8 января.

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Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко подчеркнула, что в эти дни в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий, о чём ведомство проинформировало предприятия.

По словам омского министра природных ресурсов и экологии Ильи Лобова, с вечера 7 января в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования поступило 56 обращений о загрязнении воздуха. 8 января было зафиксировано уже 356 обращений. Ещё 73 обращения переадресовали в Центр из ЕДДС Омска.

Передвижная эколаборатория сделала замеры. В результате были выявлены превышения этилбензола, оксида азота, сероуглерода, сероводорода. Автоматизированный пост наблюдений на ул. 4-я Поселковая зафиксировал превышения оксида углерода и сероводорода. На ул. 10 лет Октября обнаружили превышение оксида азота.

Росприроднадзор приступил к внеплановой проверке лишь 14 января. Лобов заявил, что взаимодействие между природоохранными органами нужно сделать более эффективным.

Напомним, власти региона обещают, что в период с 2020-го по 2024 год в Омской области количество автоматизированных постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха вырастет с 10 до 20.

Кроме того, в облправительстве напомнили, что в регионе разработан комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Омска. Выбросы планируют снизить на 56,212 тыс. тонн (на 22,4%) к 2024 году.

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