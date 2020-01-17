Париж, , 09:19 — REGNUM Согласно исследованию Ordif, масса отходов увеличивается во французском регионе Иль-де-Франс, и цели сокращения доли, поступающей в мусоросжигательный завод или на свалку, могут быть не достигнуты, сообщает Le Figaro.

Франции планирует сократить количество сжигаемых и захороненных отходов: цель состоит в том, чтобы сократить утилизацию отходов в два раза в 2025 году. В Иль-де-Франс это будет означать сокращение общей вместимости свалок до двух млн тонн в 2020 году и почти 1,5 млн тонн в 2025 году. Однако, цель 2020 года, как ожидается, может быть достигнута только в 2027 году, а цель 2025 года — в 2028 году.

В 2018 году количество остаточных отходов, то есть того, что остается в мусоре после удаления перерабатываемых отходов, в Иль-де-Франс составило 6,86 млн тонн.

Издание отмечает, что эта цифра снизилась в 2015 году до 5,93 млн тонн, прежде чем снова начала расти, что объясняется рядом факторов, в том числе решением властей Китая прекратить импорт пластиковых отходов.

Напомним, решение Китая, принятое в 2018 году, создало хаос на мировом рынке переработки отходов, вынудив развитые страны найти новые точки сбыта в странах Юго-Восточной Азии.