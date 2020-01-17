Нальчик, , 09:00 — REGNUM Судья из Кабардино-Балкарии Альбина Казакова сама оказалась в роли подозреваемой и в скором времени предстанет перед судом. Её обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 4,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе Следственного комитета РФ по СКФО.

Как установлено в ходе следствия, в 2000 году Казакова занимала должность мирового судьи судебного участка № 1 города Нальчика. Она набрала долгов на многомиллионную сумму и возвращать не собиралась. Выйдя в отставку, женщина ударилась в бега.

Более 12 лет ей удавалось скрываться от следствия. Задержана Казакова была в сентябре 2019 года. В настоящее время она находится под домашним арестом. Свою вину экс-судья полностью признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.