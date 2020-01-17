Улан-Удэ, , 08:56 — REGNUM Один из наиболее распространённых анальгетиков и антипиретиков в мире — парацетамол — может в некоторых случаях представлять смертельную опасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в Бурятской клинической больнице имени Н. А. Семашко.

«Доступность и невысокая стоимость парацетамола зачастую провоцирует передозировку этим лекарством у всех категорий населения», — отметили врачи.

При простуде многие используют лекарство, не соблюдая дозировки, сочетая при этом его с другими препаратами. При этом люди, по словам врачей, зачастую не знают, что у парацетамола планка безопасности очень низкая.

Так, в больнице сообщили, что 28 декабря к ним доставили женщину из районной больницы в связи с ухудшением состояния. У неё наложились друг на друга сразу несколько факторов — диета для похудения, ранее перенесенная инфекция вирусного гепатита В и принятый парацетамол. Несмотря на принятые меры по детоксикации, спасти пациентку не удалось.

«За эту пациентку мы переживали очень сильно, так как совсем молодая женщина, всего 24 года. Приносим глубокие соболезнования родным, близким и детям, которые лишились матери», — заключили в больнице, призвав жителей обращаться за медицинской помощью к врачам, внимательно читать инструкции к лекарствам, принимать их в рекомендуемых дозах.

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