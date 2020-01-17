Красноярск, , 09:44 — REGNUM На выходных, 18 и 19 января, сотрудники ГИБДД Красноярского края проведут очередной воздушный рейд по выявлению любителей выезжать на полосу встречного движения. Об этом 17 января сообщает сообщает региональный портал Newslab.ru.

Традиционно воздушный патруль, вылетающий на вертолёте из Черемшанки, мониторит наиболее аварийноопасные участки федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Прежде всего участки неподалеку от Красноярска, в Емельяновском и Березовском районах.

Маршруты, разрабатываемые полицией совместно с Росгвардией, каждый раз разные. Видеозаписи «с неба» оперативно передаются наземным экипажам для принятия мер.

«Маршруты выбраны, задачи поставлены. Аварийно-опасные участки Федеральных автодорог под контролем авиапатруля», — предупреждает полиция лихачей.