Екатеринбург, , 08:43 — REGNUM Рядом с Екатеринбургом дорожные рабочие уложили асфальт прямо в снег в ходе ямочного ремонта дороги. Об этом сообщают в сообществе «Серов — Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

В опубликованном видео видно, как горячий асфальт уложен на заснеженную дорогу. Ремонт происходит прямо во время снегопада. Кусок асфальта утрамбовывают и ровняют с помощью специального приспособления.

Данные работы велись на автодороге Первоуральск — Билимбай, рядом с горой Тёплой, указано в информации к ролику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Костромской области укладывали асфальт с нарушениями, прямо в снег. По данному факту назначена служебная проверка.

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