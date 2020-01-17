Черкесск, , 08:37 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии разработали программу модернизации первичного звена здравоохранения. В нее вошли 140 объектов. Часть из них предстоит построить, другие — отремонтировать, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Программа рассчитана на четыре года. К 2024 году в соответствии с документом будут отремонтированы и оборудованы новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи. Будет также обновлен транспортный парк в соответствии с необходимостью лечебных учреждений.

Напомним, поручение о модернизации первичного звена здравоохранения прозвучало 15 января в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Программа будет запущена уже с 1 июля 2020 года.

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