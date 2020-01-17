Москва, , 08:37 — REGNUM В канун Крещения Господня Роспотребнадзор предупредил граждан о том, что не всем полезны купаниях в холодной проруби, а для кого-то они просто опасны, сообщается на сайте ведомства.

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Категорически противопоказан купаться в ледяной воде людям, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, с эндокринными заболеваниями.

Также Роспотребнадзор не советует купаться в проруби детям, беременным женщинам и пожилым людям. Отмечается, что, по статистике, после крещенских купаний возрастает число граждан перенесших инфаркт и инсульт.

Как сообщало ИА REGNUM, на православный праздник Крещение Господне в Москве для купаний граждан откроется 46 благоустроенных мест.

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