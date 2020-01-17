Москва, , 08:33 — REGNUM Российская телеведущая Алена Водонаева своими резкими высказываниями о мерах, направленных на решение демографических проблем, привлекает к себе внимание, чтобы потом уйти в политику. Об этом рассказал певец Александр Медведев (Шура).

Водонаева, комментируя предложение президента России Владимира Путина о необходимости создания эффективно работающей системы поддержки семьи, заявила, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут заводить детей только ради выплат.

Музыкант не согласился с мнением Водонаевой и заявил, что у нее есть шансы «проникнуть в высшие слои российского политического общества». Шура привел в пример комика Владимира Зеленского, который смог стать президентом Украины.

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Шура отметил, что ежедневно летает по всей стране и видит, что есть семьи, желающие иметь ребенка, но у них нет таких денег. А это будет конкретно большой помощью, рождаемость увеличится за счет этого материнского капитала, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обозначил целый рад мер, направленных на улучшение демографической ситуации в России.

Так, в частности, речь шла о продлении программы материнского капитала до 2026 года, выплатах материнского капитала уже при рождении первенца в размере 460 тыс. рублей и 610 тыс. рублей при рождении второго ребенка, списании ипотеки на 459 тыс. рублей при рождении третьего.

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