Ставрополь, , 08:47 — REGNUM Около 207 тыс. жителей Ставрополья погибли в годы Великой Отечественной войны. В память о каждом из них в регионе будет высажено дерево, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе губернатора края.

С инициативой о высадке деревьев в память о погибших земляках выступил краевой совет ветеранов. По данным его председателя Алексея Гоноченко, в их числе — 172 тыс. воинов, погибших на полях сражений, и 35 тыс. мирных жителей.

Кроме того, в преддверии празднования 75-летия Победы и непосредственно 9 мая на Ставрополье пройдет ряд патриотических акций и праздничных мероприятий. В их числе, ставшие традиционными «Бессмертный полк», «Стена памяти», автопробеги, выступление детского тысячеголосого хора.

Конкурс патриотической песни «Солдатский конверт», который уже несколько лет проходит в крае, в этом году станет международным. Ожидается, что в нем примут участие представители более 15 стран.

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