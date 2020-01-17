Париж, , 08:28 — REGNUM Cогласно подсчетам независимой французской фирмы Occurrence, 28 000 человек приняли участие в демонстрациях в Париже против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Тем временем Всеобщая конфедерация труда выявила 250 000 демонстрантов на улицах столицы, а в министерстве внутренних дел Франции заявили, что в акциях протеста по всей стране приняли участие 187 000 человек, в том числе 23 000 в Париже.

Напомним, 9 января 2020 года в демонстрациях против пенсионной реформы в Париже приняли участие 44 000 человек.

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