Москва, , 08:24 — REGNUM На православный праздник Крещение Господне в Москве для купаний граждан откроется 46 благоустроенных мест. Больше всего точек будет в Новой Москве (16), сообщается на сайте мэра столицы.

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Места крещенских купаний оборудуют безопасными спусками к воде. Также вблизи будут находиться обогреваемые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки и передвижные туалеты.

Около крещенских купелей будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Предполагается, что в 2020 году в крещенских купаниях примут участие порядка 200 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, детям, пожилым людям и беременным женщинам не рекомендуется окунаться в прорубь на праздник Крещения Господня.

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