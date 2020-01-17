Пермь, , 08:06 — REGNUM В Пермском крае в православному празднику Крещение Господне подготовят 77 мест для совершения омовений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности региона.

Обеспечивать безопасность будут полиция, спасатели, медики, волонтеры и чиновники. В общей сложности возле иорданей к дежурству привлекут более 600 человек.

Напомним, в Перми оборудуют четыре места для крещенских омовений. Все купели освятят.

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