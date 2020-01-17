Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 08:01 — REGNUM Прокуратура ЯНАО опровергла слухи о платных электронных пропусках в школах Надыма. Ранее в средствах массовой информации прошла фейковая информация, якобы родителей принуждают приобретать карты доступа для прохода в образовательные учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка показала, что в школах Надыма действительно в целях обеспечения безопасности учащихся и преподавателей организован электронный контрольно-пропускной режим. Карты выдаются учащимся и преподавателям бесплатно.

Опрошенные родители школьников и учащихся отрицают покупку карт, заявлений о приобретении электронных ключей в прокуратуру не поступало.