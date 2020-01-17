Москва, , 07:38 — REGNUM Детям, пожилым людям и беременным женщинам не рекомендуется окунуться в прорубь на праздник Крещения Господня, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки (в силу возрастных физиологических особенностей) не способен защитить детский организм от переохлаждения, которое может спровоцировать такие заболевания, как цистит, гломерулонефрит, воспаление легких», — говорится в заявлении ведомства.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали воздержаться от крещенских купаний людям с рядом хронических заболеваний, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ведомство предупредило, что купание в ледяной воде может привести к бесплодию или простатиту у мужчин. Также Роспотребнадзор напомнил, что купание в проруби в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов России местные власти уже определились с местами, где будет организовано купание для верующих в день Крещения Господня. Отдельное внимание уделено мерам безопасности при проведении праздника: у мест для омовения будут дежурить сотрудники МЧС России.

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