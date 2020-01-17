Новосибирск, , 07:19 — REGNUM В Новосибирске сегодня днём, 17 января, и ночью 18 января ожидается местами сильный снег, метели, на дорогах — гололёдные явления и снежные заносы, усиление ветра до 20 м/с, местами порывы до 23 м/с, сообщает мэрия города со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

«В ночь на 19 января ожидается резкое понижение температуры наружного воздуха до — 20 °С», — предупреждают власти.

По данным синоптиков, в первой половине дня сегодня, 17 января, в Новосибирске будет идти снег, ожидается метель, ветер юго-западный 10−15 м/с, местами порывы до 20 м/с, температура воздуха −5…−7 oC.

Как сообщало ИА REGNUM, на ближайшие несколько дней новосибирское МЧС объявило экстренное предупреждение.