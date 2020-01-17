Омск, , 06:55 — REGNUM В Омской области сегодня, 17 января, ожидаются осадки — мокрый снег, местами сильные метели. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска, сославшись на данные регионального ГУ МЧС.

Прогнозируется сильный ветер, порывы будут достигать 19 м/с.

17 января в Омске ожидается потепление до +1 градуса. Специалисты прогнозируют метель, гололёд, налипание мокрого снега. Видимость ухудшится. Ночью 18 января в Омской области местами сохранится сильный ветер. На дорогах могут возникнуть снежные заносы, снежный накат.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Томской области предупредили о непогоде.