Ухань, Китай, , 06:52 — REGNUM Второй случай смерти заразившегося новым коронавирусом, вызывающим пневмонию был подтвержден в городе Ухань, столице центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

Жертвой стала 69-летняя женщина по фамилии Сюн. Смерть наступила в 0:45 по местному времени 15 января, сообщили в Уханьской муниципальной комиссии здравоохранения. Пациент был перевезен в Уханьский госпиталь «Цзиньиньтань» 4 января. У нее были множественные миокардиты и нарушения функций почек. Кроме того, было зафиксировано множественное повреждение органов.

По данным на 15 января больше летальных исходов от коронавируса зафиксировано не было. Пять человек были выписаны из госпиталя. В общей сложности 41 случай опасного вируса был зафиксирован в Ухане, из них 12 человек уже были выписаны из госпиталя. Пять человек находятся в критическом состоянии.

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