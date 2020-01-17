Москва, , 06:48 — REGNUM Температура воздуха в феврале 2020 года будет значительно ниже, чем в январе. Такой прогноз дал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По словам синоптика, это вовсе не означает, что февраль будет суперхолодным. Вильфанд отметил, что данный прогноз носит предварительный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Роман Вильфанд заявил, что потепление в европейской части России происходит с «фантастической» скоростью. Так, за 25 лет средняя температура зимних месяцев повысилась здесь на 2−2,5 градуса.

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