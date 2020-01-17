Циндао, Китай, , 06:45 — REGNUM Таможня порта Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая сообщила об изъятии 58 семян кактуса из нескольких посылок, присланных из Германии и Италии, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Было установлено, что семена принадлежат видам, находящимся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

Таможня Циндао обнаружила семь подозрительных почтовых посылок во время инспекции, внутри которых в бумагу было завернуто 58 семян кактуса. Все посылки шли на имя одного человека, проживающего в городе Вэйфан. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе центрального подчинения Тяньцзине было изъято в течение 2019 года почти 40 кг контрабандных изделий из слоновой кости.

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